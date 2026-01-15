Festival del Huaso de Olmué 2026: Conoce los horarios y artistas que brillarán en cada jornada del evento

El Festival del Huaso de Olmué 2024 comenzará el 15 de enero con cuatro noches de folclor, música y comedia en El Patagual.

El próximo jueves 15 de enero, a las 21:30 horas, se dará inicio a la 55ª edición del Festival del Huaso de Olmué, un evento emblemático que se llevará a cabo en el recinto de El Patagual. Este festival, que se extenderá durante cuatro noches, promete una variada programación que incluye folclor chileno, música, comedia y más, bajo la conducción de los presentadores Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

La primera jornada del festival abrirá con el Musical Chileno, seguido por la reconocida cantante Myriam Hernández, quien deleitará al público con su icónica voz. Posteriormente, el humorista Paul Vásquez aportará su comedia antes de que la artista Nicole cierre la noche. Las actividades comenzarán puntualmente a las 21:30 horas.

El viernes, el festival dará la bienvenida a Los Patiperros, ganadores del Festival 2025, quienes compartirán el escenario con la agrupación folclórica Hijos de Mariana de Osorio. La noche continuará con las presentaciones de Luck Ra, el humorista Erwin Padilla, Alanys Lagos y Toly Fu, manteniendo el mismo horario de inicio.

El sábado, la apertura estará a cargo de Los de San Pablo, seguidos por el destacado cantante Américo, el humor de León Murillo y la actuación de Gepe, todo comenzando a las 21:30 horas y transmitido por TVN.

Finalmente, el domingo cerrará el festival con la actuación de Silvanita junto a Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025 en la apertura. La jornada también contará con la participación de Ráfaga, el humor de Felipe Parra y el gran final de Entremares, todo a partir de las 21:30 horas.