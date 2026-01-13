MartinWhite, el rey de la guaracha, anticipa nueva colaboración con Katteyes y revela sus planes de internacionalización

El cantante emergente de música urbana, MartinWhite, conocido como el “rey de la guaracha”, ha compartido detalles sobre su carrera y su relación con el público en una entrevista exclusiva con La Hora. A sus 23 años, el artista ha alcanzado una notable popularidad internacional, especialmente en México, gracias a éxitos como “Chingón” y “Guarachete“, que le han valido un Disco de Oro y la realización de conciertos con entradas agotadas, consolidando la guaracha como un género relevante en la música actual.

MartinWhite, quien ha fusionado la guaracha con el reggaetón, ha creado un estilo musical enérgico y bailable que ha resonado con su audiencia. En la entrevista, el artista expresó su satisfacción con su trayectoria y su relación con su casa discográfica, Sony Music, destacando que “las relaciones siempre se basan en ser personas y ser humanos”. Agradeció el apoyo constante de sus fanáticos en cada lanzamiento y proyecto, lo que ha sido fundamental para su crecimiento profesional.

Durante la conversación, MartinWhite también habló sobre su reciente cover de la canción “Nueva vida“, explicando que se sintió identificado con la letra y decidió hacer su propia versión. Aunque consideró añadir elementos de guaracha, optó por mantener la esencia original de la canción, señalando que “no todo tiene que ser guaracha” y que es importante nutrirse de otros géneros.

El artista reflexionó sobre su ascenso en la industria musical, afirmando que ha sido un proceso gradual y que se siente honrado por el reconocimiento que ha recibido. “La gente me ha acompañado, y es lindo que todo vaya dando así”, comentó, aludiendo a su apodo como el rey de la guaracha.

En cuanto a sus expectativas para el futuro, MartinWhite expresó su deseo de internacionalizar su música y explorar diferentes estilos y colaboraciones. “Espero poder llevar la guaracha a distintos países y colaborar con artistas emergentes”, afirmó, destacando su interés en trabajar con nuevos talentos que están surgiendo en la escena musical.

Además, el cantante anticipó el lanzamiento de una nueva canción titulada “Polly Pocket“, en colaboración con Katteyes, que promete ser una balada más romántica y melódica. MartinWhite continúa trabajando en su carrera, con la mirada puesta en expandir su influencia en la música urbana y en otros géneros que reflejen la cultura latinoamericana.