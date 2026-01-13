Exfutbolista Iván Sandoval comparte su nueva vida como recolector de basura y defiende su trabajo con orgullo y dignidad

Un video del exfutbolista Iván Sandoval, quien fue campeón con Cobresal en 2015, ha generado un gran impacto en redes sociales al mostrar su nuevo trabajo como supervisor en la recolección de basura en La Florida, Región Metropolitana. El clip, publicado en su cuenta de TikTok, ha alcanzado más de 1.1 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno viral.

En el video, Sandoval se muestra trabajando para la empresa Starco-Demarco, y explica cómo llegó a este nuevo oficio. En declaraciones a La Tercera, el exdelantero, que jugó hasta 2025 con Lautaro de Buin, comentó: “Necesitaba hacer lucas y un conocido me dijo que en su empresa andaban buscando gente. El último año en Lautaro fue solo para seguir jugando y ver cómo se daban las cosas, pero no por lucas”.

Sandoval también ha enfrentado críticas y comentarios negativos sobre su decisión de trabajar en este sector. “El 90% mira en menos al recolector de basura”, afirmó, subrayando la importancia de este trabajo. “La recolección domiciliaria es de primera necesidad. Es un rubro importantísimo en este mundo”, agregó.

El exfutbolista defendió su elección laboral, señalando que muchos creen que los futbolistas tienen asegurada su vida financiera tras el retiro. “Hay gente que gana más lucas, otros menos. Se puede invertir y vivir bien con el fútbol. Yo la invertí. Tengo mi propiedad, me compré mi autito, una camioneta, tengo mis cosas, pero la gente te juzga sin conocerte y opina por lo que ve en un video”, explicó.

En cuanto a sus responsabilidades como supervisor, Sandoval detalló que su trabajo consiste en asegurarse de que las rutas de recolección se cumplan y que se realice de manera segura. “Superviso a mis trabajadores para evitar accidentes y que usen sus elementos de protección personal. Tengo a cargo 18 camiones y 80 personas”, concluyó.

La historia de Iván Sandoval resalta la realidad de muchos deportistas que, tras finalizar su carrera profesional, deben adaptarse a nuevas realidades laborales, a menudo enfrentando prejuicios y estigmas sociales.