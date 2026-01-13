Nicolás Cataldo asegura que el futuro del FES será resuelto por el próximo ministro de Educación si no avanza ahora

El ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, ha abordado el avance del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que busca reemplazar al actual Crédito con Aval del Estado (CAE). Durante una entrevista en Radio Duna, Cataldo destacó que el estancamiento del proyecto se debe al contexto político actual y a las señales del presidente electo, José Antonio Kast, quien ha influido en la percepción de los parlamentarios sobre la viabilidad de la legislación.

Cataldo afirmó que “solo requerimos la voluntad política de poder decir ok, para avanzar en esto o no”, subrayando que los legisladores están atentos a las indicaciones del nuevo gobierno. A pesar de las diferencias políticas, el ministro mencionó que en la última semana, algunos miembros de la oposición han expresado su apoyo a los cambios propuestos, lo que podría facilitar la discusión del proyecto en el Congreso.

El titular del Mineduc expresó su esperanza de que se logre un acuerdo legislativo, afirmando: “Lo espero por Chile, lo espero por las familias, lo espero por la institución de educación superior, y lo espero por el fisco también, que gasta mucha plata hoy día en el CAE, por lo menos está gastando tres veces más de lo que nos costaría el FES”. Esta afirmación resalta la urgencia de reformar el sistema de financiamiento educativo, que actualmente representa un gasto significativo para el Estado.

Cataldo también advirtió que si el proyecto no se despacha durante la actual administración, el próximo gobierno se verá obligado a abordarlo, ya que los gastos relacionados con el CAE están ahora incluidos en el presupuesto del Ministerio de Educación. En cuanto a la fecha de finalización de la discusión legislativa, el ministro se mostró optimista, asegurando que “vamos a llegar a puerto durante enero, este tema se lo vamos a dejar resuelto a la próxima o próximo ministro de Educación”.

El Gobierno ha incluido esta legislación entre los logros de la administración del presidente Gabriel Boric, destacando su importancia para el futuro del financiamiento educativo en el país. En medio de este contexto, la Oficina del Presidente Electo ha evitado calificar como “un fracaso” la situación actual, mientras que se discuten otros temas relevantes en la política nacional.