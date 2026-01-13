José Antonio Neme se despide temporalmente de ‘Mucho Gusto’ para un exótico viaje a la India, ¿regresará?

José Antonio Neme anunció su salida temporal del programa “Mucho Gusto” para tomarse un receso durante el verano, con un viaje planeado a la India.

En una sorpresiva revelación durante la emisión del lunes, el periodista José Antonio Neme comunicó que se alejará de la pantalla por un tiempo, lo que generó una mezcla de alegría y sorpresa entre sus compañeros y la audiencia. Neme, quien ha sido un rostro habitual del programa matutino de Mega, expresó su entusiasmo por este merecido descanso, afirmando: “¡Aplausos, aplausos! Este es un momento maravilloso. Me voy de este canal, después de como 20 días sin irme a mi casa”.

El periodista se dirigirá a un destino exótico, la India, donde planea disfrutar de una experiencia cultural única. En un tono distendido, Neme bromeó sobre la posibilidad de no regresar, diciendo: “Voy a llegar acá… A lo mejor no vuelvo, a lo mejor no vuelvo. Tú sabes que esa cultura me atrapa, empiezo a entrar al río Ganges y me quedo ahí, no sé”.

Karen Doggenweiler, su compañera en el programa, también celebró la decisión de Neme, compartiendo que su pareja no pertenece al medio y que, a pesar de no haberse casado, permanecerá a su lado.

El viaje de Neme será facilitado por Mónica Jáuregui, madre del fallecido Claudio Iturra, a través de su empresa Masai Travel, que se especializa en ofrecer experiencias turísticas. Además, el periodista reveló que ha adquirido un equipo audiovisual completo para documentar su travesía, dejando abierta la posibilidad de compartir parte de su experiencia con el público a su regreso.