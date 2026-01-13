Rodolfo Carter, candidato a Ministro de Seguridad, enfrenta críticas y dilemas políticos antes de la designación de Kast

Rodolfo Carter se perfila como el candidato principal para liderar el nuevo Ministerio de Seguridad en el gobierno de José Antonio Kast, generando diversas reacciones en el ámbito político.

A pocos días de que el presidente electo, José Antonio Kast, presente su gabinete el 20 de enero, se ha dado a conocer que el senador electo Rodolfo Carter es la opción preferida para asumir el cargo de Ministro de Seguridad. Según información publicada por El Mercurio, el equipo de Kast está a la espera de la confirmación de Carter sobre su disponibilidad para aceptar el puesto. Desde su incorporación a la campaña presidencial tras su separación de Chile Vamos, el nombre de Carter ha cobrado fuerza para encabezar este ministerio.

Carter, quien fue parte del equipo programático en el área de seguridad junto a los generales en retiro Cristián Vial y Enrique Bassaletti, participó en la elaboración del plan Escudo Fronterizo, una de las propuestas clave de Kast para abordar la crisis migratoria en el país. Sin embargo, su posible nombramiento se complica, ya que tanto él como los otros dos generales fueron electos en las recientes elecciones parlamentarias. Aunque no hay impedimentos legales para nombrar a un ministro que aún no ha asumido su escaño, esto podría generar señales institucionales controvertidas.

El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, defendió la posibilidad de que autoridades electas no asuman sus escaños para ocupar ministerios, argumentando que “la crisis de seguridad puede demandar medidas excepcionales”. En diálogo con CNN Chile, Sánchez enfatizó la gravedad de la situación actual, sugiriendo que la especialización en temas de seguridad es limitada, lo que justificaría la elección de Carter.

Por otro lado, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó su desacuerdo con la elección de Carter, señalando que existen otras personas más adecuadas para el cargo, que es nuevo y complejo. En una entrevista con Radio Pauta, Ossandón afirmó que “Rodolfo Carter no cumple” con las características necesarias para liderar el ministerio.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, también se mostró escéptico sobre la idoneidad de Carter para el puesto, calificando su posible nombramiento como “arriesgado”. Reyes destacó la experiencia de Carter en seguridad, pero advirtió que las condiciones actuales del ministerio, que carece de las facultades necesarias, hacen que asumir el cargo sea un desafío complicado. Además, mencionó que la situación de Carter, quien fue electo como senador en La Araucanía, podría generar incomodidades.

La eventual nominación de Carter podría entrar en conflicto con un criterio previamente establecido por la Oficina del Presidente Electo, que busca excluir del gabinete a dirigentes con parentesco con parlamentarios. En medio de este contexto, el gobierno saliente ha incluido la legislación sobre seguridad entre los logros de la administración de Gabriel Boric, mientras que la Oficina del Presidente Electo ha evitado calificar como un “fracaso” la reciente negativa de Perú a colaborar en temas de seguridad.