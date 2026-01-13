Nuevas camisetas de la Universidad de Chile generan opiniones divididas: ¿arte o pijama?

La Universidad de Chile ha presentado sus nuevas camisetas para la temporada 2026, generando reacciones diversas entre los aficionados en redes sociales.

Las indumentarias, según informa RedGol, incluyen una camiseta titular en azul y una alternativa en blanco, ambas con un diseño artístico que incorpora los colores del club y su insignia. Sin embargo, la autenticidad de estas piezas ha sido cuestionada por algunos hinchas, quienes se preguntan si se trata de productos reales o de creaciones generadas digitalmente, en un contexto donde la inteligencia artificial está en auge.

Las imágenes que han circulado muestran una camiseta azul con detalles rojos que forman la emblemática insignia de la U, y han sido modeladas por los futbolistas Matías Zaldivia y Daniela Zamora en una sesión fotográfica. La camiseta blanca ha causado mayor sorpresa, ya que, aunque combina los colores azul y rojo, no presenta la clásica U en el pecho, sino que destaca el emblema del búho, lo que ha suscitado un debate entre los seguidores del equipo.

Los diseños han sido calificados como arriesgados, lo que ha llevado a algunos aficionados más tradicionales a expresar su descontento. Comentarios en redes sociales incluyen críticas como “Le falta el Vegeta en medio”, “fea la weá, Adidas dando la hora hace rato”, y “parece pijama”, mientras que otros han defendido las camisetas, sugiriendo que podrían ser apreciadas si el equipo logra una buena campaña. Algunos fanáticos han comparado la nueva camiseta con la de la temporada 1996, cuando el club alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores tras una polémica derrota ante River Plate.

Además, el club ha compartido un clip comercial en sus redes sociales para generar expectación entre sus simpatizantes, lo que podría influir en la percepción de los nuevos diseños.