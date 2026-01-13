Paloma Salas celebra una década de comedia con su primer show en el Teatro Caupolicán, lleno de sorpresas y humor

Paloma Salas, destacada comediante chilena, celebrará una década de su exitoso show “Lunes Loco” con un gran espectáculo en el Teatro Caupolicán.

Con una sólida carrera en la comedia, Paloma Salas se ha establecido como una de las figuras más relevantes del humor en Chile. Desde su debut en el programa “Campo Minado” de Via X, ha recorrido diversos escenarios a lo largo del país, consolidando su popularidad. En 2023, Salas ha tenido presentaciones exitosas en el Teatro Nescafé de Las Artes y en el Movistar Arena con su espectáculo “El Gran Chiste”, además de su reciente actuación en el Gran Arena Monticello.

“Es impresionante el paso del tiempo y cómo se ha construido el Lunes Loco estos diez años. Partí muy abajo, nadie le tenía fe al lunes. Ha sido una mezcla de constancia y pasarlo bien. Al principio venía poquita gente, pero hace tres años que estamos con las dos funciones semanales sold out hace varios años”, expresó Salas, reflejando su trayectoria y el crecimiento del show.

El evento en el Teatro Caupolicán, programado para conmemorar esta década de trabajo, promete ser un espectáculo masivo que incluirá su característico humor, el cual aborda temas como el feminismo, la maternidad, la actualidad y la vida cotidiana, siempre con un enfoque crítico y un toque de humor negro. “Es un disparate hacer el Teatro Caupolicán. Lo bueno es que estos 10 años nos han dado mucho material, así que tendremos invitados y sorpresas. La idea es poder celebrar con el público que viene los lunes al Comedy hace 10 años”, añadió la comediante.

La preventa de entradas comenzará el miércoles 14 de enero a las 12:00, mientras que la venta general se abrirá el jueves 15 de enero al mediodía, lo que promete atraer a numerosos seguidores de Salas y del humor en general.