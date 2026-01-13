Claudio Crespo celebra su absolución y defiende a Carabineros tras fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal

El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, fue absuelto por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el caso Gustavo Gatica, donde enfrentaba cargos por apremios ilegítimos que podrían haberle acarreado hasta 12 años de prisión.

El tribunal desestimó las acusaciones en su contra, lo que llevó a Crespo a celebrar la decisión a la salida del Centro de Justicia. En sus declaraciones, el ex uniformado expresó su satisfacción por el fallo y no descartó la posibilidad de emprender acciones civiles contra el Estado, al considerar que este dejó desprotegidos a los carabineros durante el estallido social.

“Estamos muy contentos con este fallo. Nosotros lo único que hicimos fue defender a las víctimas en el estallido delictual, como le digo yo”, afirmó Crespo. Además, hizo referencia a un contexto más amplio, señalando que “hubo un intento de golpe de estado, no lo digo yo, lo dijo el ex presidente Piñera”. El exteniente coronel dedicó el fallo a todos los carabineros que, según él, arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber.

Crespo también advirtió sobre posibles complicaciones en el futuro bajo el gobierno de José Antonio Kast, sugiriendo que “los carabineros de Chile van a vender a los chilenos de la barbarie y la insurrección”. En cuanto a sus planes tras la absolución, mencionó que celebrará con su familia y que evaluará las acciones a seguir, enfatizando que “el Estado de Chile tiene la responsabilidad de no dejar solos a los carabineros, eso nunca más puede ocurrir”.

Este fallo se produce en un contexto donde la figura de Carabineros ha sido objeto de debate y controversia en Chile, especialmente tras los eventos del estallido social de 2019, que generaron un intenso escrutinio sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.