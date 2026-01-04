Marco Rubio aclara: Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino contra el narcotráfico y busca una transición política

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aclaró que el país no está en guerra contra Venezuela, sino en una lucha contra el narcotráfico, en el contexto de la reciente detención de Nicolás Maduro. Durante una entrevista con la cadena NBC, Rubio enfatizó que la estrategia de Washington se centra en combatir las organizaciones criminales que operan en la región, afirmando: “No hay una guerra. O sea, estamos en guerra contra las organizaciones del narcotráfico. No es una guerra contra Venezuela”.

Rubio detalló que Estados Unidos ha estado aplicando sanciones petroleras y ha tomado medidas legales para incautar barcos que transportan petróleo vinculado al narcotráfico. “Estamos aplicando las leyes estadounidenses en materia de sanciones petroleras. Hemos sancionado a entidades. Acudimos a los tribunales. Conseguimos una orden judicial. Incautamos esos barcos con petróleo. Y así seguirá”, explicó el secretario de Estado.

En relación con el futuro político de Venezuela, Rubio indicó que Washington espera una transición pacífica y que las decisiones recaen en las nuevas autoridades, en particular en aquellos que controlan el aparato militar y policial del país. “Con Nicolás Maduro, no se pudo llegar a ningún acuerdo. Aunque recibió ofertas muy generosas. Podría haber salido de Venezuela hace apenas una semana y media”, afirmó Rubio, quien también advirtió que las sanciones continuarán mientras no se aborden los problemas pendientes.

Nicolás Maduro se encuentra actualmente bajo custodia en Nueva York, enfrentando un juicio por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha rechazado su captura, calificándola de “cobarde secuestro” y denunciando que se produjo tras la muerte de parte del equipo de seguridad del mandatario. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó que la FANB se mantiene unida ante lo que consideran una “agresión imperial” por parte de Estados Unidos.

Además, la FANB ha respaldado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de nombrar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, tras la detención de Maduro. Padrino López también anunció que se han decretado medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad institucional y la defensa de la soberanía nacional.

Por otro lado, el Ministerio Público de Venezuela ha confirmado que la investigación contra Maduro por narcoterrorismo y tráfico de drogas sigue abierta, y que podrían sumarse nuevos imputados, incluyendo a autoridades venezolanas.