Hijos de Cristián Campos revelan dolorosos secretos familiares y apoyan a su hermana en medio de la controversia

La denuncia de Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos ha desatado un intenso escándalo mediático que ha fracturado no solo la opinión pública, sino también la familia del actor. Tras un extenso proceso judicial, Campos fue sobreseído, pero decidió presentar una demanda contra su hermana para limpiar su imagen, aunque esto no garantiza la reconciliación con sus hijos, Antonio y Pedro Campos, quienes han expresado su apoyo a Raffaella.

En una entrevista con El Mercurio, los hijos de Cristián Campos compartieron sus razones para distanciarse de su padre, revelando que se enteraron de la denuncia de abuso sexual hacia su hermana mayor en diciembre de 2022, durante una reunión familiar convocada por su madre. “Nos enteramos del abuso sexual perpetrado hacia mi hermana grande en diciembre de 2022. Mi madre nos convocó a una reunión familiar a los cuatro”, relató Pedro Campos.

Antonio Campos añadió que, tras esa reunión emotiva, decidieron confrontar a su padre. “Quiero remarcar que después de esta reunión que tuvimos, en la que lloramos y nos abrazamos, decidimos —Pedro y yo— hablar con Cristián, y una semana después ya lo habíamos convocado a mi casa”. Sin embargo, la conversación que tuvieron fue tensa y dolorosa. “Nosotros dos siempre tratamos de mantener una conversación de un padre con sus hijos, una conversación familiar y lamentablemente él nunca estuvo a la altura de esa conversación”, expresaron.

Antonio también manifestó sus dudas sobre la versión de su padre, señalando que desde su infancia había notado patrones de comportamiento que podrían corroborar la denuncia de Raffaella. “Desde niño vi un patrón repetitivo de mentiras. Y hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir, en donde desde muy pequeño en el computador familiar, a la vista, había fotografías de corte erótico, pornográficas, de niñitas”, reveló. Según su testimonio, esto ocurrió cuando él tenía 12 años, y aunque no puede asegurar la edad de las mujeres en las imágenes, está convencido de que eran “niñas no desarrolladas y desnudas”.

Pedro Campos también relató su experiencia al confrontar a su padre, indicando que intentaron mantener un diálogo, pero lo que recibieron fueron descalificaciones y ataques. “Se demoró poco en adoptar una actitud violenta. Rápidamente, epítetos como ‘loca de m…’, ‘loca c…’, ‘ninfómana…’ y otros calificativos como ‘adicta al sexo o mitómana’ salieron de su boca”, comentó.

Este conflicto familiar ha captado la atención de los medios y ha generado un debate sobre la dinámica familiar y las denuncias de abuso, dejando en evidencia las profundas divisiones que pueden surgir en situaciones de este tipo.