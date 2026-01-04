Hermanos Campos rompen el silencio y revelan el dolor tras la denuncia de abuso sexual contra su padre, Cristián Campos

La denuncia de abuso sexual presentada por Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos ha desatado un intenso escándalo mediático, generando divisiones en la opinión pública y en la familia del actor.

A pesar de que el proceso judicial ha concluido con el sobreseimiento de Campos, las tensiones familiares persisten. Sus hijos, Antonio y Pedro Campos, han decidido apoyar a su hermana y han manifestado públicamente que no mantienen relación con su padre. En una entrevista con El Mercurio, los hermanos compartieron cómo se enteraron de la denuncia y las razones detrás de su decisión de distanciarse de él.

“Nos enteramos del abuso sexual perpetrado hacia mi hermana mayor en diciembre de 2022. Mi madre nos convocó a una reunión familiar a los cuatro”, relató Pedro Campos. Tras conocer la noticia, ambos hermanos confrontaron a su padre en una conversación que describieron como “brutal”. “Nosotros dos siempre tratamos de mantener una conversación de un padre con sus hijos, una conversación familiar y lamentablemente él nunca estuvo a la altura de esa conversación”, añadieron.

Antonio Campos también expuso una de las razones que lo llevaron a apoyar a su hermana. “Desde niño vi un patrón repetitivo de mentiras. Y hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir, en donde desde muy pequeño en el computador familiar, a la vista, había fotografías de corte erótico, pornográficas, de niñitas. Y en ese momento podía darme cuenta de qué era una niña y una adulta”, comentó.

En cuanto a la reacción de su padre al ser confrontado, Pedro Campos detalló que no hubo contención ni preocupación por su bienestar. “Lo que obtuvimos de vuelta no fue contención, no fue preguntarnos cómo estábamos, sino que fueron puras descalificaciones, fueron puros insultos por su parte, sobre todo contra nuestra hermana. Se demoró poco en adoptar una actitud violenta. Rápidamente, epítetos como ‘loca de m…’, ‘loca c…’, ‘ninfómana…’ y otros calificativos como ‘adicta al sexo o mitómana’ fueron parte de su respuesta”, concluyó el actor.

Este caso ha puesto de relieve no solo las tensiones familiares, sino también la complejidad de las dinámicas de poder y abuso en el entorno familiar, generando un debate más amplio sobre el apoyo a las víctimas de abuso sexual.