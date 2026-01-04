¿Descenso de temperaturas en Santiago?: Jaime Leyton anticipa una posible tormenta aislada para este jueves

El calor extremo en la zona centro-sur de Chile dará paso a un leve descenso de temperaturas esta semana, según pronósticos meteorológicos.

Los habitantes de la zona centro-sur del país han estado experimentando temperaturas que alcanzan los 35 grados Celsius, pero se espera un alivio en el clima para los próximos días. De acuerdo con la información proporcionada por Accuweather, las temperaturas en Santiago se prevén en 27°, 29° y 29° para el lunes, martes y miércoles, respectivamente.

El jueves se anticipa un cambio significativo, ya que se pronostica que los cielos estarán parcialmente nublados y existe la posibilidad de una “tormenta aislada” con temperaturas alrededor de 27°. En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó que se ha implementado un plan de contingencia para enfrentar las altas temperaturas y cualquier eventualidad climática.

Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, comentó sobre las expectativas para el jueves, señalando que hay una “probabilidad importante de precipitaciones” que podría estar en torno al 40%. Sin embargo, también instó a la calma, aclarando que es más probable que no se produzcan lluvias. Leyton especificó que, en caso de que se presenten chubascos, estos afectarían principalmente a las comunas del sector oriente de Santiago, incluyendo Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Peñalolén, La Reina, La Florida y la parte oriental de Puente Alto.

“Es por ahora una probabilidad que no es baja. Entonces, hay que mencionarla como probabilidad para el día jueves en la tarde en las comunas del sector oriente”, concluyó Leyton, subrayando la incertidumbre que aún persiste sobre el clima de los próximos días.