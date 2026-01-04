Gala de Viña 2026: artistas confirmados y regreso al Sporting Club para la esperada «Noche Cero» del festival

La Gala de Viña del Mar 2026 se aproxima, prometiendo un despliegue de glamour en la alfombra roja con la presencia de diversas celebridades.

El evento, conocido como la «Noche Cero», marca el inicio del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y es uno de los momentos más esperados por los fanáticos y la prensa del espectáculo. Recientemente, el programa «Hay que decirlo» de Canal 13 ha compartido información sobre los rostros confirmados para esta gala y la locación donde se llevará a cabo.

Tradicionalmente, la Gala se celebraba en el casino de Viña del Mar, que también albergaba la fiesta posterior al desfile. Sin embargo, en 2025, la organización de Mega decidió trasladar la alfombra roja al Sporting Club. Según el periodista Camilo González, este recinto volverá a ser la sede oficial en 2026, siendo el lugar elegido para recibir a los invitados y medios de comunicación.

Entre las personalidades que han sido confirmadas para asistir se encuentran Inna Moll, actual Miss Universo Chile, y Marlen Olivari, quien regresará tras su participación en el reality «Mundos Opuestos». También se espera la presencia de Tonka Tomicic, reconocida animadora que vendrá después de liderar el programa «El Internado». La lista de asistentes aún está en proceso de completarse, ya que Mega continúa reclutando nuevos rostros para este evento que se ha consolidado como uno de los más destacados del espectáculo nacional.

La Gala de Viña del Mar no solo es un evento de gran relevancia en el ámbito del entretenimiento, sino que también sirve como un termómetro de las tendencias y figuras que marcarán el año en la industria del espectáculo en Chile.