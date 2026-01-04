Trump advierte a Delcy Rodríguez: “Colabora con EE.UU. o enfrentarás un alto precio, mayor que el de Maduro”

Donald Trump advirtió que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfrentará graves consecuencias si no colabora con Estados Unidos.

En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el expresidente estadounidense Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Delcy Rodríguez, quien fue confirmada como presidenta interina de Venezuela por el Tribunal Supremo y los mandos militares del país. Trump afirmó que si Rodríguez no actúa de manera correcta, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”. Esta declaración se produce tras la captura y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Trump también expresó su disposición a trabajar con el gobierno venezolano, siempre que se cumplan los objetivos de Estados Unidos, que incluyen facilitar el acceso a la inversión estadounidense en las vastas reservas de petróleo de Venezuela. En este contexto, el expresidente subrayó que Estados Unidos tiene la intención de “dirigir” el futuro de Venezuela, sugiriendo que la reconstrucción y el cambio de régimen son preferibles a la situación actual del país.

El tono desafiante de Rodríguez se hizo evidente el sábado, cuando, tras la incursión estadounidense en Caracas, declaró que Maduro seguía siendo el único líder legítimo de Venezuela. Trump, por su parte, describió la situación en el país como un “desastre en todos los sentidos”, calificándolo de “país fallido” y afirmando que “se ha ido al infierno”.

La situación en Venezuela continúa siendo tensa, con la comunidad internacional observando de cerca los desarrollos tras la intervención estadounidense y la respuesta del gobierno interino de Rodríguez.