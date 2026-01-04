Cuatro detenidos tras intensa persecución policial que comenzó en Pedro Aguirre Cerda y terminó en Lo Espejo

Cuatro personas fueron arrestadas tras una intensa persecución policial que comenzó en Pedro Aguirre Cerda y terminó en Lo Espejo, uno de ellos resultó herido por disparos de Carabineros.

El incidente se originó cuando efectivos de la Quincuagésima Primera Comisaría de Pedro Aguirre Cerda iniciaron un seguimiento a un vehículo que tenía un encargo por robo en Avenida Departamental. La operación se extendió hasta la comuna de Lo Espejo, donde los Carabineros intentaron fiscalizar el automóvil en la intersección de Clotario Blest con Lincoln. Al descender del carro policial, uno de los ocupantes del vehículo apuntó con un arma de fuego a un funcionario e intentó atropellarlo.

Ante esta situación, el personal policial hizo uso de su armamento, resultando en un disparo que hirió a uno de los delincuentes en la zona lumbar. Este individuo fue posteriormente detenido en las calles Coltauco con Codegua y trasladado al Hospital Barros Luco, donde se encuentra en estado reservado. El teniente coronel Marcelino Espinoza, de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló que “uno de los delincuentes que circulaba al interior de este vehículo, específicamente el copiloto, habría extraído un arma de fuego con la cual apunta a estos Carabineros que intentan realizar el control vehicular, razón por la cual uno de los Carabineros se defiende haciendo uso de su armamento fiscal disparando en una ocasión, lesionando a uno de los delincuentes”.

Los otros tres ocupantes del vehículo abandonaron el automóvil y se dieron a la fuga a pie, pero fueron capturados por Carabineros tras una breve persecución. El procedimiento finalizó en el sector de Presidente Salvador Allende, donde se logró la detención de los tres individuos restantes.