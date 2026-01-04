El Pacto de Doha: La negociación oculta que redefine el futuro político de Venezuela y el destino de Nicolás Maduro

El futuro político de Venezuela ha tomado un giro significativo, no en las calles de Caracas, sino en una reunión discreta en Doha, donde se ha gestado un nuevo orden político en el país. Según un informe de The Telegraph, mientras el expresidente Donald Trump preparaba acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro, se estableció una línea de comunicación secreta entre Washington y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Este acuerdo, conocido como el Pacto de Doha, fue negociado sin el conocimiento de Maduro y ha sentado las bases para un modelo de “Madurismo sin Maduro“. La propuesta fue presentada a la Casa Blanca por Richard Grenell, enviado especial de Trump, tras una serie de reuniones que comenzaron a principios del año pasado. El pacto, respaldado por la familia real de Qatar, posicionó a Delcy Rodríguez como una interlocutora clave, capaz de ofrecer una “liberalización económica relativa” que permitiría la reactivación de las empresas petroleras estadounidenses en Venezuela.

Rodríguez, quien ha utilizado sus conexiones personales y financieras en Qatar, se ha convertido en la figura central de este acuerdo, gestionando una transición política que busca evitar el colapso del Estado. El compromiso alcanzado implica la neutralización de Maduro a cambio de que Estados Unidos permita que la “Cúpula de Hierro” mantenga el control en un gobierno de transición, evitando así un cambio radical que desmantelara la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La disposición de Trump para “dirigir” Venezuela a través de la gestión de Rodríguez parece validar los términos de este encuentro secreto. Mientras la nueva presidenta encargada mantiene un discurso de resistencia pública para unir a las fuerzas militares, los detalles del pacto revelan un acuerdo de supervivencia política, donde la reactivación de la industria petrolera se ha convertido en la moneda de cambio para desplazar a Maduro y asegurar la permanencia de sus aliados en el poder.