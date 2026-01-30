Luis Mateucci revela el enredo amoroso de Jorge Valdivia con Aránguiz, Orsini y Capelli en impactante confesión

Luis Mateucci, ex pareja de Daniela Aránguiz, reveló detalles sobre su relación y la situación amorosa de la comentarista de espectáculos durante el último episodio del reality show “El Internado” de Mega. En una conversación con la actriz Berta Lasala, Mateucci confirmó que se enamoró de Aránguiz, pero lamentó que un reality show afectara su relación. “Se cagó con el reality y las jugadas detrás. Lo que pasa es que es difícil, porque ella venía de una relación de 25 años, el otro loco le dejaba la cagada”, expresó Mateucci, refiriéndose a la complicada situación que vivió su expareja.

Mateucci también se refirió a Jorge Valdivia, ex esposo de Aránguiz, afirmando que el futbolista sí deseaba retomar su relación con ella. “Le hacía la vida imposible también. Él le escribía a la Orsini que se quería casar, y le escribía a la Daniela que quería volver, y le escribía a la Cony Capelli que quería estar de novios”, comentó, subrayando la confusión en la vida amorosa de Valdivia.

El argentino criticó la actitud del exfutbolista, quien actualmente enfrenta investigaciones por delitos de agresión sexual. “El loco está loco, a nivel amoroso y sentimental, está… Yo por eso siempre la defendí y justifiqué sus actos con las cosas que dijo de mí. No digo que ella no tenga culpa, pero él le hizo de todo lo que quiso toda su vida y ella se lo aguantó por sus hijos”, afirmó Mateucci.

Finalmente, Mateucci descartó cualquier posibilidad de retomar una relación o amistad con Aránguiz, afirmando que no desea tenerla cerca. “Pasó muchos límites que no fue conmigo, lo de la pastilla y el condón me chupa un huevo, eso es de despechada, dolida o lo que vos quieras. Pero cuando traspasas el límite y se mete con boludeces, para mí no tienes escrúpulos y que siga con su vida, feliz, pero muy lejos de mí, ni amistad ni nada. Todo tiene un límite y ella no lo tiene”, concluyó.