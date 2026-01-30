Festival MUDA abre 3000 cupos con aporte voluntario y destaca su compromiso con los derechos humanos en Chile

El Festival de la Memoria, MUDA, se llevará a cabo el 7 de marzo en el Estadio Nacional, bajo el lema “Aquí estuvieron. Aquí estaremos”. Este evento busca reunir a la comunidad a través del arte y la música, presentando una variedad de artistas nacionales e internacionales, así como proyectos escénicos y musicales diseñados específicamente para esta edición. Entre los artistas confirmados se encuentran Ana Tijoux, Inti Illimani, Javiera Mena, Los Tetas, Alain Johannes y Piero.

La organización del festival está a cargo de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, que gestiona el Estadio Nacional como un Sitio de Memoria. En un comunicado, Marcelo Acevedo, presidente de la corporación, enfatizó que MUDA no es solo un concierto, sino un festival con un propósito significativo. “Con la compra de la entrada, se estará apoyando el trabajo de distintos sitios de memoria de nuestro país, especialmente aquellos que carecen de financiamiento estatal. Queremos que la gente salga del Estadio Nacional con la certeza compartida de que sin derechos humanos no hay democracia, y sin democracia no hay comunidad posible”, afirmó Acevedo.

El festival espera convocar a un gran número de asistentes, con un enfoque en la solidaridad y la preservación de la memoria histórica. Desde la producción del evento, se ha anunciado que a partir del 31 de enero se abrirán 3000 cupos con aporte voluntario para acceder a las áreas de galería y cancha, hasta agotar existencias.

Uno de los momentos destacados del festival será la entrega de la Distinción MUDA, un reconocimiento que honrará a diez personas que han hecho contribuciones significativas a la defensa de los derechos humanos y la memoria en Chile. La selección de los galardonados será realizada por un comité especializado, compuesto por figuras de renombre en el ámbito de los derechos humanos y la cultura, asegurando un proceso riguroso y equitativo.

Además, se ha creado un Comité Fondo Solidario que supervisará la distribución de los fondos recaudados durante el festival. Este comité, que incluye a destacados miembros de la sociedad civil, se encargará de garantizar que los recursos se utilicen de manera transparente y efectiva para apoyar a la red de Sitios de Memoria en Chile, asegurando su mantenimiento y proyección educativa para las futuras generaciones.

A un mes del evento, se anticipa el anuncio de un segundo bloque de artistas que se sumarán al cartel, ampliando la oferta cultural del festival. MUDA se presenta como una iniciativa que utiliza la música y el arte para fomentar la memoria colectiva, conectando el pasado con el presente y proyectando un futuro de reflexión y aprendizaje.