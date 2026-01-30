Lundin Mining y Bridgestone superan metas de valorización de neumáticos fuera de uso, alcanzando 260 toneladas procesadas en 2025

La compañía Lundin Mining ha superado sus metas de gestión de neumáticos fuera de uso, alcanzando un 101% de cumplimiento con la Ley REP.

Lundin Mining, a través de su proyecto en el Distrito Candelaria, ha completado con éxito el retiro y procesamiento de neumáticos fuera de uso (NFU) correspondientes al año 2025, logrando un cumplimiento del 101% respecto a las metas establecidas por la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). Esta iniciativa, que se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2025, fue liderada por la Subgerencia de Servicios de Mina Open Pit, con el apoyo de la Gerencia de Medio Ambiente.

Durante este periodo, la compañía gestionó el envío de 80 neumáticos de camiones de extracción (CAEX) a la planta de Kaltire, ubicada en La Negra, Antofagasta. Este proyecto se desarrolla en colaboración con Bridgestone, proveedor de neumáticos nuevos, y promueve un modelo de economía circular. Los neumáticos enviados son sometidos a un proceso de conversión térmica, que permite la recuperación integral de materiales, transformándolos en subproductos industriales como acero, carbono negro, aceite y gas.

El enfoque en la economía circular no solo extiende el ciclo de vida de los recursos, sino que también asegura que los residuos generados en la operación minera sean reincorporados a la cadena productiva. Un aspecto clave de esta gestión fue la optimización de la cadena de suministro, donde el acuerdo con Bridgestone facilitó la implementación de un sistema de viajes de retorno, utilizando el transporte de entrega de neumáticos nuevos para el traslado de las unidades dadas de baja.

Este modelo logístico ha permitido a Lundin Mining obtener resultados significativos en dos áreas: en la gestión ambiental, se logró una reducción del 40% en las emisiones de CO₂ equivalente asociadas al transporte; y en la gestión económica, se registró una disminución en los costos logísticos operativos del distrito.

La Ley REP establecía para Candelaria una meta de valorización de 257 toneladas de NFU para el presente año, sin embargo, la compañía procesó un total de 260,16 toneladas. Con este resultado, Lundin Mining reafirma su compromiso con la mitigación de emisiones y la gestión eficiente de sus residuos industriales.