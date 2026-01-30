Paty Maldonado desata nueva polémica al afirmar que Trinidad Cerda nunca será mujer y defiende su postura en TV+

Patricia Maldonado ha generado una nueva controversia tras sus declaraciones sobre la comunidad trans en el programa «Tal Cual» de TV+, lo que ha desatado un intenso debate en redes sociales y reacciones en el ámbito del espectáculo. La panelista expresó su opinión sobre la identidad de género y el cuerpo humano, afirmando que, en su perspectiva, la naturaleza no puede ser alterada. “Aunque usted se corte, se meta, lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final”, declaró Maldonado durante la emisión.

Para reforzar su argumento, utilizó el embarazo como ejemplo, afirmando: “¿Tú crees que un hombre va a hacer esa huevá? No puede, no puede. No podemos luchar contra la naturaleza, déjense de huevadas. La naturaleza está muy bien hecha”. Estas afirmaciones provocaron una rápida respuesta de Trinidad Cerda, quien se manifestó en sus redes sociales, expresando su descontento. Cerda, quien reveló su identidad trans en el programa «Gran Hermano Chile», comentó: “Esta señora me está cansando, hace mucho rato. Un día me va a encontrar”. Además, añadió: “Que viva la comunidad trans, que vivan las mujeres en todas sus formas, que vivan todos mis hermosos y perfectos gays, que amo con todo el corazón, que vivan las redes sociales que gritan la verdad”.

La polémica se intensificó cuando Maldonado volvió a abordar el tema en el mismo programa, adoptando un tono más confrontacional. “Lamento que el maní haya caído tan lejos y que hayan salido estos monos, cuando uno tira maní aparecen un montón de monos”, comentó, dirigiéndose directamente a Cerda. En un mensaje claro, le dijo: “Le quiero decir a usted señor que aunque usted se vea muy atractivo como mujer, nunca en su vida va a ser mujer. Entiéndalo bien, nunca va a ser mujer”.

Maldonado también explicó que su postura se basa en su preocupación por la infancia, manifestando su oposición a que se involucre a los niños en temas de identidad de género. “Soy enemiga de este sistema, porque aquí se quiere involucrar a los niños. Dejemos que los cabros, ya cuando pasan los 18 o 20 años digan: ‘listo papá’. Es tu opción compadre, haz lo que querai. Pero no me metai a los cabros chicos”, afirmó. Para concluir su intervención, reiteró su disposición a enfrentar a quienes la critican, afirmando: “A mí no me asustan las amenazas. Yo me puedo enfrentar con usted y con quien quiera y le voy a repetir en su cara que usted es hombre. Se ve bastante bien maquillado, regio estupendo, pero es hombre”.