BHP impulsa la innovación con Inteligencia Artificial en Minera Escondida, mejorando seguridad y eficiencia operativa en sus procesos

BHP ha destacado los avances en el uso de Inteligencia Artificial (IA) en sus operaciones globales, con un enfoque particular en la Minera Escondida, la mayor mina de cobre del mundo. La empresa ha señalado que la IA se está utilizando para identificar nuevos depósitos minerales, mejorar la estabilidad de las plantas de procesamiento y aumentar la seguridad en las operaciones.

En el caso de la Minera Escondida, BHP ha implementado modelos digitales basados en IA que permiten a los operadores analizar cómo los cambios en las características del mineral o en la configuración operativa pueden influir en el rendimiento de la planta. “Estos modelos digitales permiten a los equipos probar los cambios virtualmente, utilizando datos históricos y en tiempo real, antes de aplicarlos en la planta real”, explicó la compañía.

Además, BHP ha destacado el uso de sistemas de visión artificial en sus operaciones en Chile y Australia. Estos sistemas son capaces de detectar problemas como derrames, material de gran tamaño u objetos extraños en cintas transportadoras, trituradoras y sistemas de carga ferroviaria. La empresa indicó que, gracias a la infraestructura de cámaras existente, estas herramientas pueden alertar a los equipos con antelación y, en algunos casos, activar respuestas automáticas preprogramadas para prevenir daños en los equipos y minimizar tiempos de inactividad inesperados. Esto no solo ayuda a mantener el material en movimiento de manera segura y constante, sino que también reduce la necesidad de que los trabajadores se expongan a situaciones de mayor riesgo.

BHP también ha subrayado que la IA juega un papel crucial en la seguridad de sus equipos en el terreno. Por ejemplo, han desarrollado una aplicación móvil de voz a texto que permite a los empleados registrar peligros de manera instantánea mientras trabajan. “Los informes se geolocalizan automáticamente y se vinculan con el historial de incidentes, lo que proporciona evaluaciones digitales rápidas de riesgos que ayudan a los equipos a responder con mayor rapidez y a priorizar los controles”, añadió la empresa.

Estos avances en la implementación de tecnologías de IA reflejan el compromiso de BHP por mejorar la eficiencia y la seguridad en sus operaciones mineras, contribuyendo a un entorno de trabajo más seguro y optimizado.