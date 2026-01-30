Franco Parisi lanza su candidatura presidencial para 2030 y asegura estar “muy bien preparado” para competir en las elecciones

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), ha manifestado su interés en postularse nuevamente a la presidencia de Chile en 2030, tras haber obtenido el tercer lugar en las elecciones pasadas.

Durante una entrevista en radio Infinita el viernes 30 de enero, Parisi afirmó que su partido está “muy bien preparados, consolidados” y que no descarta su participación en las próximas elecciones. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales anteriores, Parisi logró un 19,7% de los votos, quedando detrás de Jeannette Jara y José Antonio Kast. A pesar de su posición, el líder del PDG ha notado un aumento en la adhesión a su candidatura, lo que lo motiva a considerar una nueva postulación.

“Pertenezco a un colectivo, el colectivo para mí es más importante. Ahora, en Chile debemos tener unos 5 mil candidatos presidenciales y al final vamos a ser entre seis y siete. Ojalá esté yo”, comentó Parisi, subrayando la importancia de su partido en el contexto político actual.

En relación al gabinete anunciado por el presidente electo José Antonio Kast, Parisi expresó su deseo de éxito para el nuevo gobierno, pero también afirmó que “nosotros tendríamos uno mejor”. Además, destacó que, de llegar a La Moneda, su administración sería un “buen gobierno de centro, equilibrado”, enfatizando que no es necesario “mover al centro” porque su partido ya se posiciona en esa área del espectro político.

Parisi se mostró confiado en su capacidad para dialogar con diversas fuerzas políticas, desde los libertarios hasta el Partido Comunista, con el objetivo de encontrar acuerdos que beneficien al país. Su enfoque se centra en la idea de que el PDG representa el centro político de Chile, lo que considera una ventaja frente a otros candidatos.