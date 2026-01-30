Angélica Sepúlveda revela fecha de su matrimonio civil con Gürsel Saglam tras momentos difíciles en su familia

La ex chica reality Angélica Sepúlveda ha revelado que ya tiene fecha para su matrimonio civil con su pareja turca, Gürsel Saglam, en un anuncio que ha sorprendido a sus seguidores.

A través de una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, Sepúlveda explicó que había decidido posponer el anuncio de su boda por motivos personales y en respeto a la reciente pérdida de la madre de Gürsel, así como por la tragedia provocada por los incendios en Chile. “Tenemos fecha para casarnos. Quise contarles antes, pero la mamá de Gürsel falleció recién y la tragedia causada por los incendios en nuestro país me hizo ser prudente y empática con tanto dolor que se respira”, expresó la figura televisiva.

La pareja había planeado inicialmente casarse en Turquía y luego realizar una ceremonia en Chile con familiares y amigos. Sin embargo, debido a la situación familiar que enfrenta Gürsel, decidieron optar por una celebración más íntima y rápida en Chile. “Gürsel debe estar en su país y, tras la muerte de su madre, no es momento para celebraciones grandes. Por eso optamos por algo más íntimo, rápido y formal en Chile”, explicó Sepúlveda.

Angélica también agradeció a sus seguidores por el apoyo emocional recibido tras compartir la noticia, destacando el cariño que ha sentido de su comunidad digital. “Me llenaron de mensajes cargados de amor. Compartir la felicidad se siente muy bien, especialmente después de un año que no ha sido fácil”, comentó, añadiendo que enfrenta esta nueva etapa “con fe, amor y paso a paso”.

La relación entre Angélica Sepúlveda y Gürsel Saglam ha estado marcada por diversas dificultades. Se conocieron en 2018 durante un viaje a Bolivia y han enfrentado múltiples separaciones y conflictos a lo largo de su relación. En 2022, Sepúlveda reveló una infidelidad de Gürsel, quien mantuvo una relación paralela. A pesar de esto, en 2023 decidió perdonarlo, aunque nuevos episodios de desconfianza llevaron a otro quiebre, incluyendo mensajes inapropiados que Gürsel envió a una modelo paraguaya. Sin embargo, a finales de 2023, Sepúlveda decidió darle otra oportunidad a su relación, culminando en el anuncio de su próximo matrimonio.

Así, a pesar de los altibajos en su historia de amor, Angélica Sepúlveda se prepara para iniciar una nueva etapa junto a Gürsel Saglam, reafirmando su compromiso con el amor.