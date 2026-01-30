Senador Prohens denuncia posible ilegalidad en nombramiento de Máximo Pacheco y solicita intervención de la Contraloría

El senador Rafael Prohens, del partido Renovación Nacional (RN), ha solicitado a la Contraloría General de Chile que se pronuncie sobre la legalidad de la designación de Máximo Pacheco como presidente de Nova Andino Litio, una nueva empresa del litio, por un periodo de dos años. En un documento de 22 páginas, Prohens reitera una advertencia que había hecho anteriormente en diciembre, planteando dudas sobre la conformación del directorio de la compañía.

La elección de Pacheco ha generado controversia, dado que se encuentra en su cargo como presidente de Codelco hasta mayo de 2026, lo que ha suscitado críticas sobre posibles conflictos de interés. En respuesta a las acusaciones, Pacheco defendió su nombramiento, afirmando que “la selección de los representantes de Codelco para Nova Andino fue decidida por unanimidad del directorio”. Sin embargo, Prohens cuestiona esta afirmación, señalando que, de acuerdo con la normativa vigente, los directores no pueden votar en asuntos donde tengan un interés personal.

El senador argumenta que, según el artículo 8° del decreto de ley 1.350, los directores deben abstenerse de participar en votaciones que les conciernan directamente. Prohens también ha expresado su preocupación por la falta de control legal en la creación de las sociedades Salares de Chile SpA, Minera Tarar SpA y Nova Andino Litio SpA, sugiriendo que podría haber irregularidades en su formación.

En un contexto más amplio, la situación se complica con la reciente detención de un exdiputado, quien ha acusado al Ministerio Público de actuar de manera sesgada, basando su causa en filtraciones y testimonios falsos. En otro ámbito, Magdalena Piñera ha defendido el estilo de diálogo del presidente Sebastián Piñera, recordando sus interacciones con el actual mandatario Gabriel Boric, mientras que el alcalde de Santiago ha criticado la falta de control en la galería sur, exigiendo responsabilidades y protección para los vecinos.

Por otro lado, el cierre de un emblemático símbolo de la represión en Venezuela se ha interpretado como un cambio político significativo tras la caída del régimen de Nicolás Maduro. En el ámbito internacional, el empresario Máximo Pacheco, junto a Andrés Velasco, ha sido mencionado en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que añade una capa de complejidad a su situación actual. Las negociaciones en curso se producen en un contexto de recortes presupuestarios y un enfoque de seguridad reforzado en Argentina.