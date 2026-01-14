Lucas Cepeda revela su cansancio y espera que el presidente acepte oferta que cambiará su carrera

Lucas Cepeda, destacado jugador de Colo Colo, se encuentra en una encrucijada tras un 2025 prometedor, donde su rendimiento ha captado la atención de clubes internacionales. A pesar de su brillante actuación con el equipo chileno y la selección nacional, su futuro en el club se ha vuelto incierto, especialmente con el mercado de verano acercándose y varias ofertas en el horizonte.

Durante la temporada pasada, equipos como River Plate, Southampton y Atalanta mostraron interés en el extremo izquierdo, pero la directiva de Blanco y Negro optó por mantenerlo en el plantel, cerrando las puertas a su salida. Sin embargo, la situación ha cambiado, y Cepeda se ha convertido en el único jugador con potencial de exportación que permanece en Colo Colo, después de que Vicente Pizarro se uniera a Rosario Central y Alan Saldivia a Vasco da Gama.

Nicolás Peric, exarquero y comentarista deportivo, reveló en el programa “Pauta de juego” que tuvo una conversación reciente con Cepeda, quien expresó su cansancio y deseo de un cambio. “Le dije ‘qué pasa’. Me dijo ‘ya está, yo estoy cansado. Hay una (oferta) ahora, ojalá el presi la acepte'”, compartió Peric, subrayando la importancia de la oferta para el jugador.

Cepeda, que había sido considerado uno de los más propensos a salir del club, ahora enfrenta un dilema emocional y profesional, ya que la posibilidad de un traspaso representa un avance significativo en su carrera. La presión parece estar afectando al jugador, quien, según Peric, se siente desgastado por la situación actual. “El salto es demasiado importante en su vida y me dijo ‘ojalá el presi la acepte'”, añadió Peric, reflejando la urgencia de Cepeda por un cambio.

Con el cierre del mercado de verano a la vista, la directiva de Colo Colo deberá considerar las ofertas que lleguen por Cepeda, quien ha demostrado ser un activo valioso para el club. La decisión que tomen podría definir no solo el futuro del jugador, sino también el rumbo del equipo en la próxima temporada.