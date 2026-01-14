Senado aprueba unánimemente ley que establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, un avance histórico para Chile

La Sala del Senado de Chile aprobó de manera unánime un proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Este miércoles, el Senado respaldó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias surgidas entre ambas Cámaras durante la tramitación de la iniciativa. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que esta aprobación representa “una muy buena noticia para Chile”.

La ministra explicó que el siguiente paso es que el proyecto sea sometido a control preventivo de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, tras lo cual estará listo para ser promulgado como ley de la República. Toro enfatizó que “esta ley se hace cargo de una realidad que es histórica y que durante demasiado tiempo ha estado invisibilizada”, añadiendo que con esta legislación se busca que el cuidado deje de ser una tarea individual y se convierta en una responsabilidad compartida entre hombres, mujeres, familias, comunidades, el Estado y el sector privado.

Además, la ministra agradeció a los parlamentarios de diferentes sectores políticos por su apoyo, señalando que “este proyecto de ley ha demostrado que, poniendo en el centro a las personas y sus necesidades, podemos llegar a acuerdos más allá de legítimas diferencias”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó que con esta aprobación se cierra una fase de visibilización y se inicia la etapa de implementación de la ley, que esperan sea pronta.

Este avance legislativo es considerado un paso significativo hacia el reconocimiento y la formalización del cuidado en la sociedad chilena, un tema que ha sido históricamente desatendido.