Formalización de hijos y exyerno de Julia Chuñil por parricidio y homicidio se llevará a cabo este jueves en Los Lagos

Este miércoles se llevó a cabo el control de detención de cuatro personas implicadas en la muerte de Julia Chuñil Catricura, en la comuna de Máfil, Chile. La detención fue considerada legal por el Juez de Garantía de Los Lagos, quien programó para el jueves 15 de enero a las 11:00 horas la audiencia de formalización de la investigación, a solicitud de los defensores de los imputados.

Durante esta audiencia, la Fiscalía de Los Ríos informará a los hijos de la víctima sobre la continuación de la investigación en su contra por el delito de parricidio, mientras que el exyerno de la mujer será acusado de homicidio calificado. Además, los cuatro detenidos enfrentarán cargos por robo con violencia contra un adulto mayor de 90 años.

La investigación ha incluido excavaciones en el terreno donde residía Julia Chuñil Catricura, realizadas por Carabineros el mismo miércoles. Estas diligencias son parte de las acciones investigativas relacionadas con la desaparición y presunto homicidio de la mujer, que ocurrió el 8 de noviembre de 2024. Las excavaciones se llevan a cabo en respuesta a nuevos antecedentes que surgieron tras la reciente detención de los cuatro imputados, que incluyen a tres hijos de la víctima y su exyerno.

Carabineros y el Ministerio Público han confirmado que el objetivo de estas excavaciones es recolectar evidencia que ayude a esclarecer las circunstancias de la muerte de Julia Chuñil Catricura.