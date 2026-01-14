Detienen a hijos y ex yerno de Julia Chuñil tras hallazgos de pruebas y testimonios contradictorios en su desaparición

El Juzgado de Garantía de Los Lagos ha decidido ampliar la detención de los imputados en un caso de desaparición, cuya formalización está programada para este jueves 15 de enero. La investigación se centra en la desaparición de Julia Chuñil, y se han presentado nuevas pruebas que han llevado a la detención de varios familiares de la mujer, incluyendo a sus hijos y su ex yerno.

La cédula de identidad de Julia Chuñil fue hallada en el domicilio de uno de sus hijos, Pablo San Martín, lo que se suma a las evidencias recopiladas por Carabineros. En total, han sido arrestados Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil, Pablo San Martín Chuñil y Bermar Bastías, este último ex cuñado de la desaparecida. Los tres primeros enfrentan acusaciones de parricidio, mientras que Bastías es acusado de homicidio calificado, además de todos ellos ser imputados por robo con violencia.

Las autoridades han llevado a cabo excavaciones en la vivienda de Julia Chuñil, ubicada en la localidad de Máfil, en la Región de Los Ríos, en busca de pistas que puedan conducir al hallazgo de su cuerpo. La investigación ha revelado que se han analizado muestras de sangre, incluyendo la de Javier Troncoso, que se encontró tanto en la casa como en una carreta utilizada por la víctima.

Además, se han detectado testimonios contradictorios, especialmente en las declaraciones de Javier Troncoso, quien presentó inconsistencias en los horarios y en la descripción de los eventos relacionados con la desaparición de su madre el 10 de noviembre. Se ha indicado que Javier se habría coordinado con otros para ofrecer versiones coincidentes sobre los hechos. Por su parte, Jeannette también ha proporcionado información contradictoria, mientras que Pablo ha sido vinculado a la quema de ropa de su madre en fechas cercanas a su desaparición, según un testigo protegido.

Bermar Bastías, por su parte, ha dado relatos inconsistentes sobre su paradero en el momento de la desaparición, cambiando su versión sobre la fecha en que Julia salió de su casa. La investigación también ha incluido el análisis de registros de tráfico de datos móviles y escuchas autorizadas, así como el hostigamiento a testigos por parte de Javier Troncoso.

La formalización de los imputados se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, donde se espera que se presenten más detalles sobre el caso y las evidencias recopiladas hasta el momento.