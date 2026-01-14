Boric destaca importancia de la construcción naval en zarpe del Buque Sargento Aldea hacia la Antártica y futuro de Chile

El presidente Gabriel Boric destacó la importancia de la continuidad en la política de construcción naval durante el zarpe del Buque Sargento Aldea, que partió desde la Base Naval de Talcahuano hacia la Antártica. En este evento, que tuvo lugar en compañía de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, se dio inicio a la Operación Base Soberanía.

El Buque Sargento Aldea, con 207 tripulantes a bordo, tiene como destino Punta Arenas y posteriormente la Antártica, transportando materiales necesarios para la construcción de un muelle en la Bahía Fildes y la recuperación de una pista en el aeródromo Teniente Marsh. Esta operación es parte de los esfuerzos de Chile para reafirmar su soberanía en el continente antártico.

Durante su intervención, Boric subrayó que “Chile, Punta Arenas y la Armada de Chile son los operadores antárticos más importantes del mundo” y enfatizó que la Operación Soberanía busca construir infraestructura que consolide la presencia chilena en la región. “Estamos pensando en grande. Construimos el primer rompehielos de Sudamérica y estamos proyectando la construcción de nuestra escuadra”, añadió el presidente.

Antes del zarpe, Boric también visitó el buque Magallanes, parte del proyecto Escotillón IV de Asmar, que se encuentra en desarrollo en la región del Bío Bío. Este proyecto incluye la construcción de dos buques multipropósito, con el Magallanes programado para ser finalizado el próximo año.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, hizo un llamado a las universidades y al sector privado para que se unan a los esfuerzos en la construcción naval, destacando que esta política no solo involucra a la Armada, sino que también busca integrar a otras industrias de defensa como FAMAE y ENAER.

La política de Construcción Naval Continua, que comenzó con la Armada, se propone fortalecer la capacidad de Chile en el ámbito naval y de defensa, asegurando un desarrollo sostenible y a largo plazo en este sector estratégico.