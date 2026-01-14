Trump estalla contra trabajador de Ford que lo llamó “protector de pedófilos” y enfrenta represalias tras el incidente

Un incidente en una planta de Ford en Detroit ha generado controversia tras la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reaccionó de manera airada a un grito de un trabajador. El suceso ocurrió el martes al mediodía, cuando Trump llegó a las instalaciones de la compañía automotriz para recorrer las líneas de montaje, acompañado de autoridades, directivos de Ford y medios de comunicación.

Durante la visita, un operario de la planta, identificado como TJ Sabula, lanzó un grito que resonó en el ambiente: “¡Protector de pedófilos!”, en referencia a las acusaciones que han surgido sobre la relación de Trump con el empresario condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein. La reacción del presidente fue inmediata y furiosa; apuntó al trabajador y exclamó un sonoro “¡fuck you!”, mientras continuaba caminando y levantando el dedo medio en dirección a Sabula, quien seguía gritando.

El momento fue capturado en video y rápidamente se volvió viral, siendo difundido por el sitio TMZ. La Casa Blanca no tardó en responder, calificando al trabajador como “un lunático de izquierdas” y expresando su descontento por la situación.

Posteriormente, se informó que TJ Sabula, de 40 años y miembro del sindicato United Auto Workers Local 600, fue suspendido de sus labores y de su salario tras el incidente. En declaraciones al New York Post, Sabula afirmó: “En cuanto a haberlo criticado, definitivamente no me arrepiento en absoluto”, y agregó que considera que está sufriendo represalias por haber avergonzado a Trump en público.

A raíz de la suspensión, se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudar a Sabula a cubrir la pérdida de su salario. Hasta el momento, la campaña ha recaudado más de 350 mil dólares, equivalentes a más de 300 millones de pesos chilenos, según reportes de TMZ.