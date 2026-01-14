Trump elogia a Delcy Rodríguez tras llamada telefónica: “Es una persona fantástica” y se avanza en relaciones bilaterales con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como una “persona fantástica”. La llamada, que tuvo lugar este miércoles, fue calificada por Trump como “excelente” y “larga”, en la que se discutieron diversos temas y se destacó que las relaciones entre ambos países están mejorando.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump expresó: “Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”. La conversación se produce en un contexto donde ambos líderes buscan rehabilitar los canales diplomáticos que han estado rotos durante años. Fuentes diplomáticas venezolanas confirmaron a EFE que la charla fue “muy extensa y muy buena”, con un tono “excelente” entre ambos mandatarios.

La llamada se realizó un día antes de que Trump recibiera en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien ha sido excluida por Estados Unidos de la transición política en Venezuela. Por su parte, Delcy Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la conversación, indicando que fue “larga, productiva y cortés”. Aseguró que se abordó una agenda de trabajo bilateral que beneficiaría a ambos pueblos, así como asuntos pendientes en la relación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió su cargo tras la captura del líder chavista y su esposa por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero en Caracas. Trump ha manifestado que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

En otro contexto, Delcy Rodríguez informó que en los últimos días se han liberado 406 presos políticos en Venezuela y que el proceso de excarcelación “se mantiene abierto”. Estas declaraciones fueron realizadas junto a su hermano, Jorge Rodríguez, quien es el jefe negociador del Gobierno venezolano, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.