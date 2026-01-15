Brutal agresión de vecino a madre e hija en Puente Alto por cortar una hoja de aloe vera en su jardín

Un violento altercado entre vecinos en Chile dejó a una mujer y su hija con lesiones tras un conflicto por una planta en el jardín colindante.

El incidente tuvo lugar el jueves 8 de enero, cuando una familia decidió cortar una hoja de una planta de aloe vera que se extendía hacia su propiedad. Este hecho fue captado por cámaras de seguridad y posteriormente difundido en el programa “La Tarde es Nuestra” de Canal 13, donde se mostraron las imágenes del ataque. La noche anterior, la familia había estado realizando labores en su terreno, cortando ciruelas, y la rama de la planta en cuestión había interferido en su trabajo, lo que llevó a la decisión de cortar la hoja y dejarla en el lugar. Sin embargo, esta acción fue interpretada por el vecino como un acto de provocación, lo que desencadenó una serie de agresiones.

Al día siguiente, el vecino se presentó en la casa de la familia para confrontar a las mujeres. Según los testimonios de las víctimas, el hombre comenzó a increparlas verbalmente antes de pasar a la agresión física. La madre, al ver que su hija era empujada al suelo, intervino para defenderla, pero fue golpeada y arrastrada hacia la casa del agresor. La mujer mayor relató: “Me tiró hacia la casa de él. Nosotros estábamos en la puerta, en la casa. Primero botó a mi hija y me metí a defenderla porque iba a seguir pegándole”. También expresó su preocupación por la salud de su hija, quien quedó en el suelo, aparentemente debilitada tras el ataque.

El agresor, que según la familia ha mostrado comportamientos alterados desde hace años, reclamó que habían dañado su planta, lo que desató su ira. Marcelo, el nieto de la mujer agredida, comentó que los problemas con esta familia han sido recurrentes, incluyendo incidentes previos de envenenamiento de mascotas. “Siempre han sido problemáticos”, afirmó, lamentando que su abuela estuvo casi una hora y media tirada en el suelo tras el ataque.

Después de la agresión, Carabineros detuvieron al agresor, quien fue liberado al día siguiente, lo que ha dejado a la familia en un estado de temor, a la espera de avances en la investigación por lesiones graves y violencia vecinal.