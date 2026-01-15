Despliegan operativo de búsqueda en Valle del Elqui por turista polaco extraviado tras ascenso a cerro Quebrada Seca

Un turista polaco se encuentra desaparecido en la alta cordillera de Vicuña, región de Coquimbo, lo que ha llevado a un amplio operativo de búsqueda en la zona.

El operativo se inició el miércoles 14 de enero, alrededor de las 06:50 horas, cuando la Tenencia Juntas del Toro de Carabineros recibió una denuncia sobre la presunta desaparición del excursionista. Según el informe del Diario El Día, el turista había estado realizando un ascenso recreacional en el cerro Quebrada Seca, que se eleva a aproximadamente 4.418 metros sobre el nivel del mar.

El grupo del que formaba parte el turista estaba compuesto por dos personas, quienes se registraron previamente en la Tenencia Fronteriza antes de comenzar su actividad en la cordillera. Sin embargo, solo uno de los turistas logró regresar al campamento base, lo que generó la alerta a las autoridades.

En respuesta a la denuncia, Carabineros activó un operativo de búsqueda que incluye personal especializado en rescate de montaña y una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE). Estos equipos están trabajando en la zona para localizar al visitante extranjero, quien se encuentra desaparecido desde su ascenso.

Las condiciones en la alta cordillera pueden ser desafiantes, lo que complica las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades continúan trabajando en la zona con la esperanza de encontrar al turista sano y salvo.