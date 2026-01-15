Amaro Gómez-Pablos vende su lujoso penthouse en Vitacura: un fenómeno viral que despierta reacciones y memes en redes sociales

El presentador Amaro Gómez-Pablos ha confirmado la venta de su lujoso penthouse en Vitacura, lo que ha generado un gran revuelo en redes sociales.

La propiedad, que se ha convertido en un fenómeno viral, es un penthouse dúplex de 280 metros cuadrados, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Santiago. Gómez-Pablos ha decidido vender su inmueble para iniciar una nueva etapa de vida en el campo, un cambio personal que ha captado la atención del público. En el video promocional de la venta, el periodista destaca que “lo que vale, es lo que está afuera”, refiriéndose a la impresionante terraza que incluye una piscina privada y un quincho, convirtiendo este espacio en el corazón del penthouse.

El departamento se caracteriza por amplios espacios, luz natural y una distribución que prioriza el confort. Además, está rodeado de parques, restaurantes y conexiones viales, lo que lo convierte en un ejemplo del lujo inmobiliario en el sector oriente de Santiago. La terraza, con su vista despejada, es uno de los principales atractivos de la propiedad, que no solo ofrece metros cuadrados, sino un estilo de vida que incluye privacidad y descanso.

Otro aspecto relevante de la propiedad es que cuenta con un departamento independiente, ideal para recibir visitas o generar ingresos a través de arriendos tipo Airbnb. Este detalle añade un atractivo adicional desde la perspectiva de inversión inmobiliaria, especialmente en una comuna con alta demanda como Vitacura.

El precio de venta del penthouse es de 22.500 UF, lo que equivale a aproximadamente 900 millones de pesos, dependiendo del valor diario de la UF. Esta cifra ha suscitado una ola de reacciones en redes sociales, incluyendo comentarios irónicos y memes, que reflejan el contraste entre el lujo inmobiliario y la realidad cotidiana de muchos. La venta de la propiedad ha reavivado el debate sobre la exposición de la vida privada de figuras públicas y cómo estos eventos pueden convertirse en temas de conversación nacional.