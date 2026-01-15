Nicole Kidman desata la locura en Punta Arenas: la actriz fue vista disfrutando de su estancia en Chile

La actriz Nicole Kidman sorprendió a los habitantes de Punta Arenas, Chile, durante su reciente visita al país.

La reconocida intérprete australiana llegó a la ciudad el martes y continuó su viaje hacia la Antártica el miércoles. Según reportes de La Prensa Austral, Kidman se encuentra en Chile por motivos personales, ya que planea abordar un exclusivo crucero junto a sus hijas. Durante su estancia en Punta Arenas, la actriz se hospedó en un hotel céntrico y aprovechó la oportunidad para explorar diferentes áreas de la ciudad.

La presencia de Kidman no pasó desapercibida, ya que fue vista realizando ejercicio en la costanera, lo que atrajo la atención de residentes y turistas que se encontraban en la zona. Su visita se suma a la llegada reciente de otras celebridades internacionales a Chile, como Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, quienes también han sido avistados en el país, destacando el creciente interés de figuras de Hollywood por los atractivos turísticos del sur de Chile, conocido por su impresionante belleza natural.