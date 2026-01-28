Expo La Ligua Emprende 2026: una celebración de cultura, música y emprendimiento local que no te puedes perder este verano

La Ligua acoge desde el 21 de enero hasta el 28 de febrero la feria Expo La Ligua Emprende, que reúne a artistas y emprendedores locales.

La comuna de La Ligua, situada en la región de Valparaíso, se prepara para recibir a visitantes en la nueva edición de Expo La Ligua Emprende, un evento que busca destacar la riqueza cultural y productiva de la zona. Durante casi 40 días, el Recinto Ferial El Rayado, ubicado en la calle Diego Portales 1683, será el escenario donde se exhibirán productos típicos de la comuna, incluyendo tejidos, dulces y productos agrícolas, además de ofrecer espectáculos musicales con artistas de renombre.

Entre los artistas que se presentarán se encuentran Luis Jara, Agrupación Marilyn, Lucky Brown, Cachureos, Guerreras K-Pop, Álvaro Salas, Grupo Red, y bandas tributo a Los Prisioneros, Mon Laferte, Sandro y Virus. El alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, destacó la importancia de la feria, afirmando que “el escenario invita a toda la comunidad a apoyar a nuestros textiles, a nuestros dulceros, a la carpa agro, a todo lo que es nuestra ciudad de La Ligua”. Además, subrayó el esfuerzo del equipo municipal en la organización del evento, que ha requerido cuatro meses de trabajo.

La feria no solo se centra en la música, sino que también ofrece un espacio para la gastronomía local, donde se podrán degustar los emblemáticos Dulces de La Ligua, que cuentan con un sello de origen, así como otros productos de la cocina tradicional chilena. Ivonne Zamora, emprendedora de “Tejidos Sedie”, expresó su entusiasmo por la feria, señalando que es una oportunidad para mostrar el trabajo de los artesanos locales. Por su parte, Mariangel Arce, de la “Dulcería BIM”, comentó sobre el éxito del año anterior y su deseo de que este año sea aún mejor.

Además de los stands de productos textiles y alimenticios, Expo La Ligua Emprende contará con un sector dedicado a la artesanía, un bazar, y actividades recreativas para toda la familia. En respuesta a la situación de emergencia provocada por incendios en otras regiones del país, se habilitará un centro de acopio para recolectar ayuda para los afectados.

La feria estará abierta todos los días de la semana, desde las 10:00 hasta las 00:00 horas, y la entrada es gratuita, tanto para las exposiciones como para los espectáculos artísticos. Los organizadores esperan que este evento continúe consolidándose como una vitrina para los emprendedores de La Ligua y una atracción turística para la región.