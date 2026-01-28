La Reserva Federal ignora las presiones de Trump y decide mantener las tasas de interés en un entorno económico optimista

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios, tras una reducción de un cuarto de punto en diciembre, situándolos en la horquilla del 3,5% – 3,75%. Esta decisión fue anunciada al cierre de la reunión de dos días del Comité del Mercado Abierto (FOMC).

En un comunicado emitido después de la reunión, la Fed destacó que “la economía se expande a un ritmo sólido”, señalando que la creación de empleo se mantiene baja y que la tasa de desempleo muestra signos de estabilización. Sin embargo, también se mencionó que la inflación sigue siendo “algo elevada”. La decisión de mantener los tipos de interés fue respaldada por diez de los doce gobernadores del FOMC, el organismo encargado de decidir sobre la política monetaria del país.

A pesar del consenso mayoritario, dos miembros de la junta de gobernadores, Stephen Miran y Cristopher Waller, votaron a favor de una reducción adicional de un cuarto de punto. Waller, en particular, es considerado uno de los posibles candidatos para suceder al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

El comunicado de la Fed refleja un tono más optimista respecto a la economía estadounidense en comparación con las declaraciones de diciembre, ya que no incluye menciones sobre la “balanza de riesgos” ni sobre los desafíos en el mercado laboral. Esta postura se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump ha expresado su deseo de que los tipos de interés se mantengan bajos para estimular el crecimiento económico, lo que ha generado tensiones entre él y Powell, quien ha sido objeto de críticas públicas por parte del mandatario.

La decisión de la Fed de pausar los recortes de tipos se produce en un momento crítico para la independencia del banco central, en medio de la presión política y la expectativa de un cambio en su liderazgo. Se anticipa que Trump anunciará pronto a su candidato para presidir la institución, lo que podría tener implicaciones significativas para la política monetaria futura.