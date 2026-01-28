Bruce Springsteen lanza poderosa canción de protesta contra el ICE, denunciando el terror de Estado en Minneapolis

Bruce Springsteen ha lanzado una nueva canción titulada “Streets of Minneapolis”, en la que denuncia las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y critica al gobierno de Donald Trump. La composición, que Springsteen escribió, grabó y publicó en un lapso de tres días, se presenta como una respuesta al “terror de Estado” que, según el artista, se está ejerciendo en Minneapolis.

En la letra de la canción, Springsteen se refiere a Trump como “el rey Trump” y describe al Departamento de Seguridad Nacional como “el ejército privado del mandatario”. La canción está dedicada a las víctimas de la violencia ejercida por agentes del ICE, en particular a Alex Pretti y Renee Good, quienes perdieron la vida en incidentes relacionados con estas operaciones. “Aquí, en nuestro hogar, mataron y patrullaron, en el invierno del 26”, canta Springsteen, haciendo referencia a la brutalidad de las fuerzas federales en la ciudad.

El músico, conocido por su compromiso con las causas sociales, ha sido un crítico constante de la administración Trump. En un comunicado, Springsteen explicó: “Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y hoy se la entrego a ustedes en respuesta al terror de Estado que se vive en Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes, en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Manténganse libres”.

El lanzamiento de “Streets of Minneapolis” se produce en un contexto de creciente preocupación pública sobre las operaciones del ICE en la ciudad, que han generado una ola de protestas y críticas. Springsteen se une a otros artistas y celebridades, como Billie Eilish y Olivia Rodrigo, que han expresado su rechazo a estas acciones.

La semana pasada, durante una aparición en el festival benéfico Light of Day Winterfest, Springsteen ya había criticado el despliegue de agentes federales en diversas ciudades y dedicó su canción “The Promised Land” a Renee Good, mientras ofrecía un discurso apasionado sobre la necesidad de resistencia contra el autoritarismo. En su gira europea, también había instado a la movilización ciudadana, advirtiendo sobre el peligro que representa un liderazgo corrupto e incompetente para la democracia.

La situación en Minneapolis ha sido tensa, con el alcalde Jacob Frey negándose a aplicar las leyes federales de inmigración, lo que ha sido calificado por Trump como una “violación muy grave”. La creciente oposición a las políticas migratorias del gobierno federal ha llevado a un debate intenso sobre la seguridad y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.