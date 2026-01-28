Eolia Sur avanza en sostenibilidad con aprobación de proyecto BESS de US$50 millones en Atacama para energía renovable

Eolia Sur ha recibido la aprobación ambiental para su proyecto de almacenamiento de energía en Freirina, Atacama, con una inversión de US$50,1 millones.

La empresa Eolia Sur ha anunciado la obtención de la aprobación ambiental para su proyecto denominado “Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Chaguales”, que se llevará a cabo en la comuna de Freirina, en la región de Atacama. Este ambicioso proyecto representa una inversión de 50,1 millones de dólares y tiene como objetivo principal el almacenamiento de energía eléctrica.

La central, que operará de manera independiente, contará con una potencia de inyección y retiro de 80 megavatios (MW) y una capacidad máxima de 336,8 megavatios hora (MWh), con una duración de almacenamiento de hasta 4 horas. Además, el proyecto contempla la utilización de la Capacidad Técnica Disponible (CTD) de la línea existente de 1×110 kV entre las subestaciones C.R. Maitencillo y Maitencillo, que es propiedad de Empresa Eléctrica Vallenar S.A., proponiendo una conexión en derivación simple.

El propósito del proyecto es almacenar energía generada principalmente por centrales fotovoltaicas durante las horas diurnas y reinyectarla a la red eléctrica nacional en los momentos de mayor demanda, que suelen ser en la tarde y noche. Esta capacidad de almacenamiento permitirá desplazar los horarios de inyección de energía proveniente de fuentes renovables, brindando mayor flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De esta manera, se busca contribuir a la reducción de la generación de energía convencional, alineándose con la política de descarbonización de la matriz energética del país.

Eolia Sur destaca que este proyecto no solo representa un avance en la implementación de energías renovables, sino que también es un paso significativo hacia la sostenibilidad energética en Chile.