Checho Hirane critica a Neme y periodistas de La Red por su papel en el estallido social y la crisis actual

El comediante Checho Hirane ha arremetido sin tapujos contra varios rostros de la televisión chilena y periodistas de La Red, justo antes de la crisis que afectó al canal. En su programa de radio en Agricultura, Hirane criticó a comunicadores que, según él, habrían apoyado el estallido social y, en algunos casos, incluso colaborado con la Primera Línea.

Durante su intervención, Hirane expresó que “no hemos aprendido” y que los mismos individuos que, a su juicio, avivaron el conflicto social en Chile, continúan activos en los medios. En particular, apuntó al periodista Rafael Cavada, quien, según Hirane, sigue al frente de un matinal sin enfrentar consecuencias por su supuesta complicidad con la Primera Línea. “El periodista Rafael Cavada sigue animando un matinal de televisión y no paga ningún costo por haber incentivado a la Primera Línea”, afirmó.

Además, el humorista mencionó a otros comunicadores como Julio César Rodríguez y José Antonio Neme, sugiriendo que, a pesar de que Neme parece tener una postura más conservadora ahora, también tuvo un papel en la promoción de ciertos discursos durante el estallido. Hirane hizo referencia a las panelistas del extinto programa Pauta Libre, identificando a Mirna Schindler, Alejandra Matus, Yasna Lewin y Mónica González como parte de un grupo que, según él, tenía una perspectiva comunista.

Finalmente, Hirane planteó una inquietante pregunta sobre la posibilidad de un nuevo estallido social bajo el gobierno de José Antonio Kast, sugiriendo que los mismos comunicadores que criticó podrían volver a salir a las calles. “¿Esa misma gente va a estar con eso de volver a salir a la calle? Porque van a volver a salir a la calle. Curiosamente, el peor gobierno de la historia no tuvo ninguna protesta y ahora ya empiezan a pensar que van a salir a la calle”, concluyó.