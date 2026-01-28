Febrero trae nuevos beneficios estatales: descubre los aportes económicos que recibirán familias, mujeres y pensionados este mes

Con la llegada de febrero, la entrega de bonos y beneficios económicos se convierte en un tema de interés para la ciudadanía. Este mes, se continuarán realizando pagos de diversos aportes destinados a diferentes grupos, incluyendo familias, mujeres, adultos mayores y trabajadores.

Uno de los beneficios más destacados es el Aporte Familiar Permanente, anteriormente conocido como Bono Marzo, que comenzará a pagarse a partir de la segunda semana de febrero. Este aporte, que no requiere postulación, está destinado a familias que cumplan con ciertos requisitos y otorgará un monto de $66.834.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) también es un beneficio importante que se entregará mensualmente a personas mayores de 65 años, con un pago de hasta $224.004, y hasta $250.000 para quienes tengan 82 años o más. Para acceder a la PGU, los solicitantes deben tener una pensión base inferior a $1.252.602 y acreditar residencia en Chile durante al menos 20 años, entre otros requisitos.

Otro aporte relevante es el Beneficio por Años Cotizados, que se otorga a hombres y mujeres pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros. Este beneficio proporciona un monto adicional de 0,1 UF ($3.964) por cada año cotizado, con un límite de 25 años, lo que equivale a un máximo de 2,5 UF ($99.109).

La Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida está destinada a mujeres pensionadas, buscando compensar la menor pensión que reciben debido a su mayor expectativa de vida. Este beneficio comenzará en 0,25 UF mensuales ($9.911) y varía según la edad de jubilación.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un beneficio dirigido a trabajadoras de entre 25 y 64 años que se encuentren en el 40% más vulnerable de la población. Este mes, quienes optaron por la modalidad mensual recibirán su pago el 30 de enero, correspondiente a la renta de octubre de 2025.

Asimismo, el Subsidio al Empleo Joven, que también se enfoca en trabajadores de entre 25 y 64 años, tiene una fecha de pago similar para quienes eligieron la modalidad mensual.

La Asignación Familiar, que se paga mensualmente a trabajadores dependientes, independientes y pensionados por cada carga familiar reconocida, varía según el sueldo. Por su parte, la Asignación Maternal se otorga a trabajadoras embarazadas y se paga durante todo el período de gestación, comenzando a partir del quinto mes de embarazo.

El Subsidio Único Familiar, destinado a las familias del 60% más vulnerable, proporciona un pago mensual de $22.007 por cada carga familiar acreditada, mientras que el Subsidio Familiar Automático se entrega a familias del 40% más vulnerable sin necesidad de postulación.

Finalmente, el Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, se otorga a familias que participan en programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades, con un monto que varía a lo largo de 24 meses.

Estos beneficios son parte de un esfuerzo por apoyar a los sectores más vulnerables de la población chilena, garantizando un apoyo económico en momentos críticos.