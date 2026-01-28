Ivette Vergara confirma ruptura con Luis Jara tras polémica entrevista y revela que no sabe nada de él desde entonces

Ivette Vergara ha confirmado que ya no mantiene relación con el cantante Luis Jara, tras la polémica entrevista que él le realizó hace unos meses. Durante un programa de farándula, Vergara reveló que su vínculo con Jara se ha roto, lo que coincide con las declaraciones de Fernando Solabarrieta, quien había mencionado previamente que su amistad con el cantante también había llegado a su fin.

En el programa “Que Te Lo Digo”, Vergara explicó que la situación entre Jara y Solabarrieta no le concierne directamente. “No era una pelea mía y, la verdad, es que yo de Lucho después no supe nunca más. Si es una pelea de ellos, la tienen que resolver ellos”, afirmó. La conductora también aclaró que, a pesar de su cercanía anterior, ya no tiene contacto con Jara, quien, según ella, la bloqueó tras la entrevista en la que ella confirmó su separación de Solabarrieta.

Vergara, quien describió a Jara como el padrino de uno de sus hijos, expresó que había considerado que su relación con el cantante era cercana. Sin embargo, dejó claro que cualquier conflicto entre Jara y Solabarrieta es un asunto que deben resolver entre ellos. “Yo pensé que sí, de hecho es el padrino de mi hijo, pero si tiene algún problema con Fernando, es un problema con él y no tengo que ver yo”, enfatizó.

La ruptura de la relación entre Vergara y Jara ha generado un gran interés en los medios, especialmente tras la controversia que surgió a raíz de la entrevista en la que se abordaron temas personales y de su vida privada. La situación ha sido objeto de discusión en varios programas de televisión, donde se han analizado las implicaciones de este quiebre en el círculo de amistades de los involucrados.