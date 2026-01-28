Cata Days revela su lesión y se pierde la presentación en Fiebre de Baile a días de la gran final

Cata Days, influencer y participante del programa “Fiebre de Baile”, anunció que no podrá presentar su coreografía debido a una lesión en la pierna.

En el último episodio del programa, emitido este martes, Cata Days se preparaba para enfrentarse a Faloon Larraguibel en una competencia que determinaría a la mejor bailarina de la noche, tras haber ganado sus respectivos duelos el lunes. La influencer, lista para bailar al ritmo de “Walking on sunshine”, sorprendió a la conductora Diana Bolocco al declarar que no estaba en condiciones de actuar.

Cata explicó que durante el ensayo general de las batallas del día anterior sufrió una lesión que inicialmente pensó que era una simple contractura. “Ayer bailé lesionada (…) la adrenalina hizo lo suyo”, confesó. Sin embargo, al despertar esa mañana, se dio cuenta de que su situación había empeorado. “Me mandaron de producción al médico y tengo un desgarro en el gemelo de la pierna derecha”, reveló la participante, quien lamentó no poder bailar esa noche.

La influencer expresó su agradecimiento a la producción por su apoyo constante y reconoció lo difícil que fue tomar la decisión de no presentarse. “Es súper complicado porque estamos a nada de la semana final. Ayer estábamos super felices porque habíamos logrado llegar a esta semana”, comentó.

Diana Bolocco, por su parte, tranquilizó a la audiencia al señalar que, dado que Cata no se encontraba en zona de riesgo, su ausencia no afectaría la competencia de esa noche. “Lo importante es saber si te vas a recuperar para la final, para la semana siguiente”, indicó la conductora. Cata Days respondió con optimismo, deseando que su recuperación sea rápida y mencionando que dependerá de cómo reaccione su cuerpo a la terapia. “De aquí al lunes a ver si estamos bien”, concluyó la participante.