Lluvias de hasta 40 mm en Biobío: DMC emite aviso por precipitaciones tras devastadores incendios forestales recientes

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido un aviso de “precipitaciones normales a moderadas” para la región del Biobío, donde recientemente se han producido devastadores incendios forestales.

Según la DMC, se prevé que las lluvias alcancen hasta 40 milímetros en ciertos sectores, debido a un fenómeno meteorológico conocido como “baja segregada”. Las precipitaciones están programadas para ocurrir entre la madrugada del viernes 30 de enero y la tarde del mismo día.

Las áreas específicas que recibirán lluvia incluyen el litoral, donde se esperan entre 25 y 35 milímetros, y la cordillera costa, que podría recibir entre 30 y 40 milímetros. Esto abarca todo el Gran Concepción, afectando a comunas como Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé y Santa Juana, muchas de las cuales han sido impactadas por los recientes incendios.

Además, la DMC ha emitido un aviso de “probabilidad de tormentas eléctricas” que afectará a nueve regiones del país, incluyendo el litoral, la cordillera de la costa, el valle, la precordillera y la cordillera del Biobío. Este fenómeno se espera que se presente desde la tarde del jueves 29 de enero hasta la noche del sábado 31.

Las autoridades instan a la población a estar atenta a las condiciones climáticas y a seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de tormentas y precipitaciones significativas.