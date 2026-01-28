El Festival de la Canción Cebolla regresa a Viña del Mar con su 43ª edición y transmisión en vivo por TV+

El Festival de la Canción Cebolla regresa a la Quinta Vergara de Viña del Mar con su 43ª edición, programada para el 25 y 26 de abril de 2026, y será transmitido en vivo por TV+. Este evento busca resaltar una de las tradiciones más queridas de la ciudad, celebrando su historia y el espíritu festivo que lo caracteriza, especialmente como una continuación de las celebraciones que se realizaban tras el Festival de la Canción de Viña del Mar.

El Festival de la Canción Cebolla se originó en 1982 en el Club de Los Almendros, ubicado en el cerro Las Chupallas, en la Quinta Región de Chile. Desde entonces, ha sido un punto de encuentro para artistas y amantes de la música, consolidándose como un evento emblemático en el calendario cultural de Viña del Mar. La organización del festival ha expresado su compromiso de mantener viva esta tradición, que no solo celebra la música, sino también la identidad local.

La edición de 2026 promete ser un evento memorable, con una programación que incluirá diversas presentaciones musicales y actividades que invitarán a la comunidad a participar y disfrutar de la cultura cebollera. La transmisión en vivo por TV+ permitirá que un público más amplio pueda disfrutar de las actuaciones y la atmósfera festiva que caracteriza al festival.

Con esta nueva edición, el Festival de la Canción Cebolla reafirma su relevancia en la escena cultural chilena, continuando con su legado y adaptándose a los tiempos modernos, mientras se mantiene fiel a sus raíces y tradiciones.