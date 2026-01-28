Canal 13 presenta ‘Enamorada(s)’: la primera mininovela chilena LGBT que explora el amor y la autoaceptación en marzo

Canal 13 de Chile ha anunciado que en 2026 continuará innovando en el ámbito de las teleseries verticales, lanzando una serie de mininovelas, con una producción dramática programada para cada mes. La primera de estas mininovelas, titulada “Enamorada(s)”, se estrenará en marzo en plataformas digitales y es una creación original de Jaime Morales, bajo la dirección de César Opazo.

“Enamorada(s)” se centra en la historia de amor entre Sofía Ramírez, interpretada por Catalina Covarrubias, y Lorenza Arismendi, a quien da vida María Pedrique. La trama gira en torno a Sofía, quien está a punto de casarse con Álvaro San Martín, un personaje interpretado por Raimundo Alcalde, que parece ser el hombre ideal. Sin embargo, Sofía se siente insegura sobre su compromiso. La llegada de Lorenza, la mejor amiga de Álvaro, desencadena una conexión inesperada entre las dos mujeres, lo que las lleva a explorar sus verdaderos sentimientos, desafiando las expectativas sociales y personales.

Carmen Gloria Román, productora ejecutiva de las mininovelas de Canal 13, destacó que “Enamorada(s)” no solo es una historia de amor, sino también un viaje de autoaceptación para Sofía. “Conectará desde la honestidad emocional, desde un sentimiento que quizás muchas personas han vivido o están viviendo”, afirmó Román, subrayando que esta es la primera mininovela chilena centrada en una relación amorosa entre mujeres.

Catalina Covarrubias, de 22 años, quien interpreta a Sofía, expresó su entusiasmo por participar en este nuevo formato. “Siento mucha emoción de estar en una teleserie vertical, mezclado con sorpresa, intriga, nervios y con hartas ganas de jugar… Esto es algo muy nuevo, así que estoy expectante de cómo va a ser”, comentó la actriz, quien ha tenido papeles en otras producciones como “Los Casablanca” y “El jardín de Olivia”.

Por su parte, María Pedrique, quien ha trabajado en comerciales y en producciones como “El día menos pensado” y “Sin frenos”, también se mostró entusiasmada con su papel en “Enamorada(s)”. Raimundo Alcalde, conocido por su participación en “El camionero” y “La jauría”, expresó su orgullo por ser parte de este proyecto, señalando que es un honor trabajar en Canal 13 y que la historia refleja que “el amor es amor en todas sus formas”.

Con esta nueva propuesta, Canal 13 busca refrescar la ficción local y abordar temáticas contemporáneas que resuenen con el público, apostando por un enfoque inclusivo y diverso en sus narrativas.