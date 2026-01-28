Antofagasta: SMA sanciona a Mina Mantos del Pacífico por acopio de minerales fuera del área autorizada ambientalmente

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha formulado un cargo contra Compañía Minera Gatico S.A. por irregularidades en su proyecto Mina Mantos del Pacífico, ubicado en Tocopilla, Región de Antofagasta.

El proyecto, que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental desde 2015, se dedica a la explotación de minerales oxidados de cobre mediante un sistema de rajo abierto. Las operaciones incluyen perforación, tronadura, carguío y transporte del mineral, que luego es procesado en la planta de beneficio de la Mina Mantos de la Luna.

Recientemente, la SMA, en conjunto con la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), llevó a cabo una inspección ambiental en el sitio. Durante esta revisión, apoyada por el análisis de imágenes satelitales, se detectó que el acopio de minerales se extiende a una superficie de aproximadamente 22 hectáreas hacia el sureste del proyecto, fuera del polígono que había sido evaluado ambientalmente.

Como resultado de esta constatación, la SMA ha formulado un cargo leve contra la compañía, al comprobar que el área de acopio de minerales marginales excede lo que fue autorizado en su permiso ambiental. Javiera de la Cerda, jefa de la Oficina Regional de la SMA en Antofagasta, destacó que “el análisis de imágenes satelitales permitió constatar que el titular estaría desarrollando actividades fuera del área autorizada en su permiso ambiental. En ese sentido, es fundamental recordar que los proyectos deben ajustarse estrictamente a lo evaluado y aprobado ambientalmente”.

La Compañía Minera Gatico S.A. ahora tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde la notificación de este procedimiento sancionatorio. Este proceso es parte del compromiso de la SMA por asegurar que las actividades mineras se realicen dentro de los límites establecidos por la normativa ambiental.