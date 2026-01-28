Trump intensifica amenazas a Irán con despliegue del portaaviones Abraham Lincoln y advierte sobre posible ataque inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una fuerte advertencia a Irán a través de su plataforma Truth Social, sugiriendo que la armada estadounidense podría llevar a cabo un ataque similar al que se realizó en Venezuela si no se llega a un acuerdo. Esta declaración se produce tras la llegada del portaaviones nuclear Abraham Lincoln a Medio Oriente, considerado uno de los más poderosos de la flota estadounidense.

Trump afirmó: “Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario”. Además, instó a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo que excluya las armas nucleares, advirtiendo que el tiempo se está agotando y que es esencial llegar a un trato.

En sus declaraciones, Trump también recordó que, en el pasado, Irán no logró negociar, lo que resultó en la “Operación Martillo de Medianoche”, que causó una destrucción masiva en el país. “¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder”, agregó el presidente estadounidense.

Por su parte, la situación en Irán es tensa, con protestas contra el régimen del Ayatolá Alí Jamenei que han dejado más de 3.000 muertos debido a la represión. En este contexto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Ghariabadi, declaró que el país se está preparando para un posible conflicto armado, afirmando que “consideramos más probable la guerra que la negociación”. Ghariabadi subrayó que la prioridad de Irán es defenderse y que están listos para dar una respuesta contundente a cualquier agresión.

El diplomático iraní también advirtió que cualquier ataque limitado por parte de Estados Unidos sería respondido adecuadamente, y que el lugar desde donde se inicie un ataque contra Irán será considerado un “blanco legítimo”. Esta escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán se produce en un contexto de inestabilidad interna en Irán, donde las protestas han desafiado al régimen en medio de una fuerte represión.