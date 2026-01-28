Colo Colo niega salida a Cristián Zavala, quien busca regresar tras su lesión y polémico penal

La dirigencia de Blanco y Negro ha decidido mantener a Cristián Zavala en Colo Colo, impidiendo su salida en el actual mercado de pases.

El extremo, que llegó al club proveniente de Coquimbo Unido, había manifestado su interés en regresar al equipo que lo vio crecer, buscando un nuevo préstamo para volver a ser parte del cuadro campeón de la Supercopa. Sin embargo, la directiva de Colo Colo ha cerrado esa opción, enfatizando que el jugador debe cumplir con su contrato, que se extiende hasta finales de 2026.

Esta decisión se produce en un contexto complicado para el club, ya que Zavala se encuentra actualmente recuperándose de una fractura en la rodilla, lo que lo mantendrá alejado de las canchas hasta mediados de marzo. Su ausencia es significativa, ya que se perderá el esperado Superclásico contra Universidad de Chile, un partido crucial para los albos.

El presidente del club, en un balance sobre su gestión, ha reconocido el desgaste que implica el cargo y la necesidad de tomar decisiones firmes en momentos difíciles. La situación de Zavala ha generado un debate entre los aficionados, especialmente tras su reciente penal que se volvió viral, lo que ha incrementado la atención sobre su futuro en el equipo.

Colo Colo, que busca mantener su competitividad en el torneo, deberá afrontar los próximos desafíos sin uno de sus delanteros, lo que podría afectar su rendimiento en la liga.